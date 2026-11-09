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В Киеве обломки дрона упали возле школы

12:20 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве обломки дрона упали возле школы Фото: РФ атаковала дронами Киев (Getty Images)
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Враг с утра продолжает атаки на Киев. Есть последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Из-за очередной атаки россиян на город фиксируются последствия в Деснянском районе.

"В Деснянском районе падение обломков БПЛА на открытой территории возле школы. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Пока о последствиях атаки ничего не известно. Также нет информации о возможных пострадавших или раненых.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что РФ атаковала объект энергетики в Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые люди.

Постоянные атаки России на инфраструктуру Украины повлекли за собой масштабные отключения света - в 12 областях.

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