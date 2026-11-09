В Киеве обломки дрона упали возле школы

Враг с утра продолжает атаки на Киев. Есть последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Из-за очередной атаки россиян на город фиксируются последствия в Деснянском районе.

"В Деснянском районе падение обломков БПЛА на открытой территории возле школы. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Пока о последствиях атаки ничего не известно. Также нет информации о возможных пострадавших или раненых.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что РФ атаковала объект энергетики в Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые люди.