Дискомфорт під час дихання: у трьох містах Київської області погіршилась якість повітря

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Чому та в яких містах погіршилась якість повітря

За даними спеціалістів, 9 листопада у трьох населених пунктах Київської області було зафікасовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

Якість повітря погіршилась:

в Ірпені;

у Білій Церкві;

у Броварах.

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Чим і для кого небезпечна така ситуація

Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо:

у дітей;

у людей старшого віку;

у людей, чутливих до подразників.

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Як радять діяти місцевим мешканцям

Для того, щоб уникнути негативного впливу дрібнодисперсного пилу, мешканцям вищезазначених міст порадили дотримуватись рекомендацій фахівців:

тримати вікна зачиненими;

уникати тривалого перебування надворі;

пити достатньо води;

за наявності - увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

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Рівень гамма-випромінювання в області

У Київській ОВА розповіли, що в інших населених пунктах області перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин зафіксовано не було.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області - відповідає природному фону.

Уточнюється, що помірний вітер змінних напрямків сприяє:

перемішуванню повітряних мас;

швидкому розсіюванню шкідливих домішок.

"Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває", - підсумували у прес-службі ОВА.