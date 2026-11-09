Дискомфорт під час дихання: у трьох містах Київської області погіршилась якість повітря
Зранку понеділка, 9 листопада, у трьох містах Київської області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Чому та в яких містах погіршилась якість повітря
За даними спеціалістів, 9 листопада у трьох населених пунктах Київської області було зафікасовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.
Якість повітря погіршилась:
- в Ірпені;
- у Білій Церкві;
- у Броварах.
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Чим і для кого небезпечна така ситуація
Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо:
- у дітей;
- у людей старшого віку;
- у людей, чутливих до подразників.
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Як радять діяти місцевим мешканцям
Для того, щоб уникнути негативного впливу дрібнодисперсного пилу, мешканцям вищезазначених міст порадили дотримуватись рекомендацій фахівців:
- тримати вікна зачиненими;
- уникати тривалого перебування надворі;
- пити достатньо води;
- за наявності - увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.
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Рівень гамма-випромінювання в області
У Київській ОВА розповіли, що в інших населених пунктах області перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин зафіксовано не було.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області - відповідає природному фону.
Уточнюється, що помірний вітер змінних напрямків сприяє:
- перемішуванню повітряних мас;
- швидкому розсіюванню шкідливих домішок.
"Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває", - підсумували у прес-службі ОВА.
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