"Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20

Наступний сезон хавбек проведе в "Дніпро-1"
Київське "Динамо" підписало нову угоду з чемпіоном світу-2019 у складі збірної України U-20 Сергієм Булецою. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
Нова угода розрахована на п’ять років.
Минулого сезону Сергій виступав переважно за молодіжний склад киян. Разом із "Динамо" U-19 він дійшов до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. А в червні став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України. На цій світовій першості Булеца отримав "срібний" м'яч. На рахунку хавбека три забиті голи та дві результативні передачі.
Сергій #БУЛЕЦА продовжив контракт із ФК «Динамо» Київ— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) June 24, 2019
Півзахисник київського «Динамо» Сергій Булеца підписав новий контракт з київським «Динамо».
Нова угода розрахована на п’ять років.
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20-річний гравець є вихованцем "Динамо", однак за першу команду ще не дебютував.
Сезон 2019/2020 Сергій проведе в оренді, виступаючи за "Дніпро-1", який упевнено виграв Першу лігу минулого сезону і, як наслідок, вийшов до УПЛ.