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Півзахисник "Зорі" Караваєв перейшов до "Динамо"

Новини » Спорт    27.06.2019 - 22:52
Півзахисник "Зорі" Караваєв перейшов до "Динамо"
Фото: Олександр Караваєв (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Контракт розрахований на чотири роки

Київське "Динамо" та луганська "Зоря" досягли угоди про трансфер 27-річного гравця національної збірної України Олександра Караваєва. Про це повідомляє сайт "біло-синіх".

Контракт 27-річного півзахисника з киянами розрахований на чотири роки. Він виступатиме під 20 ігровим номером.

У зворотньому напрямку - з "Динамо" до "Зорі" - переходить Богдан Михайличенко, який у минулому сезоні виступав за луганський клуб на правах оренди.

Караваєв зіграв у 38 матчах за "Зорю" у всіх турнірах минулого сезону. В його активі 10 голів і 5 результативних передач. За збірну України провів 22 гри і відзначився одним голом.

Таким чином, Олександр став другим новачком Динамо цього літа після півзахисника віденської Аустрії Абдула Кадір Мохаммеда.

Нагадаємо, "Динамо" перепідписало і відправило в оренду чемпіона світу U-20.

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