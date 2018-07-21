"Динамо" обіграло "Шахтар" і всьоме виграло Суперкубок України

Відбулося перше дербі сезону 2018/19

Київське "Динамо" мінімально перемогло донецький "Шахтар" в матчі за Суперкубок України. Зустріч в першому офіційному матчі нового сезону2018/19 відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став півзахисник Віталій Буяльський, який відзначився на 18 хвилині після передачі нападника Артема Бесєдіна.

Для "біло-синіх" ця перемога в Суперкубку України стала 7 в історії. Лідером за цим показником є "гірники", на рахунку яких 8 титулів.

Водночас між собою команди провели 11 матчів за трофей і після сьогоднішньої гри рахунок в очних зустрічах став 6:5 на користь киян.

Нагадаємо, "Динамо" проведе матч першого туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 проти полтавської "Ворскли" без глядачів.