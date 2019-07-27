ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На матчі "Динамо" - "Шахтар" за Суперкубок України очікується аншлаг

Новини » Спорт    27.07.2019 - 14:34
На матчі "Динамо" - "Шахтар" за Суперкубок України очікується аншлаг

Квитки на 35-тисячну арену розкуплені

Всі квитки на матч за Суперкубок України 2019 року, між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який відбудеться 28 липня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, розпродані. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Таким чином, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.

Зазначимо, що стадіон "Чорноморець", який прийме матч за Суперкубок в десятий раз в історії, може вмістити 34 164 вболівальника.

Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019.

"Динамо" дізналося першого суперника в Лізі чемпіонів УЄФА не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні
Новини України ДинамоШахтарОдесаЧерноморецбилетыстадион
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся