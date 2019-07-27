На матчі "Динамо" - "Шахтар" за Суперкубок України очікується аншлаг

Квитки на 35-тисячну арену розкуплені
Всі квитки на матч за Суперкубок України 2019 року, між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який відбудеться 28 липня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, розпродані. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Таким чином, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.
Зазначимо, що стадіон "Чорноморець", який прийме матч за Суперкубок в десятий раз в історії, може вмістити 34 164 вболівальника.
Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 21:00.
Нагадаємо, комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матч за Суперкубок України-2019.