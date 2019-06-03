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"Динамо" підписало ганського футболіста "Аустрії" Кадірі

Новини » Спорт    03.06.2019 - 17:34
"Динамо" підписало ганського футболіста "Аустрії" Кадірі
Фото: Абдула Кадірі Мохаммед (twitter.com/dynamokyiv)

Перший літній трансфер киян

"Динамо" оголосило про підписання футболіста віденської "Аустрії" Абдула Кадірі Мохаммеда. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Контракт підписаний за схемою 4+1. За "Динамо" 23-річний ганець буде виступати під номером 6. Відзначимо, що Кадірі може грати не тільки на позиції опорного півзахисника, а й в центрі захисту.

Футболіст почав кар'єру в рідній країні в клубі "Ашанті Голд", з яким у сезоні 2014/15 став чемпіоном Гани. У 2016 році перейшов до складу одного з лідерів австрійської бундесліги - "Аустрію". В активі ганського футболіста 32 матчі в чемпіонаті Австрії, а також шість поєдинків групового етапу Ліги Європи.

2 серпня 2018 року підписав орендну угоду до закінчення сезону 2018/2019 з тульським "Арсеналом". На рахунку Кадірі 27 матчів у всіх турнірах, 2 голи і 4 гольові паси за російський клуб.

"Динамо" завершило сезон в УПЛ на другому місці, поступившись переможцю розіграшу, "Шахтарю", 11 очок. Також кияни поступилися в боротьбі за Кубок України.

Нагадаємо, "Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю титулів. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "біло-синіх".

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