ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Шахтар" призначив португальця Каштру новим головном тренером

Новини » Спорт    12.06.2019 - 15:14
"Шахтар" призначив португальця Каштру новим головном тренером
Фото: Луїш Каштру (vitoriasc.pt)

"Гірники" не стали затягувати з пошуком змінника Паулу Фонсека

"Шахтар" оголосив про призначення португальського фахівця Луїша Каштру новим головним тренером команди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт донецького клубу.

Угода з 57-річним наставником розрахована на два роки. Він став 33 тренером в історії донецького клубу.

Останнім місцем роботи наставника була "Віторія Гімараєш", яку він вивів у кваліфікацію Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не стане платити португальському клубу один мільйон євро компенсації за достроковий розрив контракту. Натомість "гірники" мають намір ще на рік залишити захисника Додо в оренді в португальській команді.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому".

"Шахтар" найближчим часом підпише контракт з новим тренером "Динамо" оголосило про продовження контракту з Хацкевичем
Новини України Шахтарназначениетренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся