Децентралізація та справа Єфремова: новини за 16 грудня

У Раді з'явився текст закону про зміни до Конституції про децентралізацію

Текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з'явився у Верховній раді. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У Путіна відреагували на поправки до Конституції України щодо децентралізації.

Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

Печерський райсуд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера Партії регіонів Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Прокурор Києва подав у відставку

Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку. Про це РБК-Україна повідомив джерело в Генеральній прокуратурі України.

За словами джерела, Говда написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву

Верховний суд України дозволив Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату зберегти назву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, опубліковане в Єдиному реєстрі.

Згідно з рішенням, Верховний суд погодився з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ Московського патріархату. Дана заборона поширювалася на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.

КСУ визнав неконституційним законопроект про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це РБК-Україна розповіло джерело в суді.

Відповідно до висновку, законопроект про призначення президентом України глав ДБР і НАБУ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

Експертиза у справі Шеремета не містить однозначних висновків щодо фігурантів, - Слідство.Інфо

Експертиза справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

"Шахтар" дізнався ім'я свого суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20 визначився суперник чемпіона України донецького "Шахетра". Про це повідомляється в Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою".