Ситуация на фронте сегодня 4 октября

Украинские войска в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ

Вражеские атаки

Всего враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Также РФ нанесла очередной удар по Украине применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

Нашей противовоздушной обороной уничтожена 1 крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "Шахеды". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Сеньково, Синьковка Харьковской области; Новоселовское Луганской области, Новое, Колодец, Ивановка, Ямполевка, Ставки, Веселое, Спорное, Васюковка, Богдановка, Константиновка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Екатериновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожай ; Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области; Николаевка, Антоновка, Ольга Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. закрепляться на занятых рубежах и истощающих врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.