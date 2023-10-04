Зеленский провел длительное совещание с Будановым: Есть о чем рассказать, но позже
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором была продолжительная беседа с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
"Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов в Харьковской области. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается", - написал он.
Президент также заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности нашей контрразведки - СБУ. Также на совещании прозвучал отчет министра внутренних дел Игоря Клименко в частности о ликвидации последствий ночных обстрелов.
"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже", - добавил Зеленский.
Поездка Зеленского на фронт
Напомним, вчера Зеленский посетил Купянское и Лиманское направления. Он встретился с военными, которые держат оборону по указанным направлениям.
Глава государства обсудил с воинами потребности армии и ситуацию на поле боя.
Президент также провел совещания с военными и местными властями. В частности, он заслушал доклад генерала Александра Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.