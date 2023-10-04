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Украинские бойцы уничтожили три лодки с российскими ДРГ на юге, - Гуменюк

Среда 04 октября 2023 13:23
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Украинские бойцы уничтожили три лодки с российскими ДРГ на юге, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллерийских обстрелов россиян на южном направлении фронта становится меньше. Тем временем украинские военные уничтожили три лодки с диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Обстрелов врага становится еще меньше, по количеству это 60+, но используют они гораздо меньше снарядов. Более 300 снарядов на 60 обстрелов - это значительно более низкая плотность, чем была. В известной степени это происходит и в результате нашей боевой работы", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, за сутки ВСУ уничтожили два полевых пункта боеснабжения россиян и три лодки с диверсионно-разведывательными группами на юге Украины.

Спикер также сообщила, что российские войска на линии фронта продолжают авиационный террор. Только за последние сутки оккупанты нанесли три удара управляемыми авиабомбами.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

В частности, 25 сентября в Купянском районе Харьковской области, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы. Однако пограничники "Стальной границы" вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

Также ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.

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