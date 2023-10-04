Суд арестовал мэра Сум с возможностью залога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП и " Суспільне ".

По данным прокуратуры, Лысенко антикоррупционный суд оставил под стражей до 2 декабря 2023 с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен.

Позиция мэра

"Суспільне" сообщило, что Лысенко в свою очередь заявляет, что взятки не получал, и денег не видел.

"Средств ни во время обыска, ни во время задержания я не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. По фото можно подумать, что я был рядом с той машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности", - заявил Лысенко.

Дело Лысенко

Александр Лысенко является городским головой Сум уже 9 лет. Впервые его избрали мэром в 2014 году. Тогда он шел от партии "Батьківщина". В 2020 году его переизбрали.

В 2022 году Лысенко вручили государственный орден "За мужество" III степени за защиту суверенитета Украины.

Однако на днях, как отмечают правоохранители, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали деньги за принятие решения об установлении тарифа и отсутствие искусственных препятствий в деятельности предприятия.

В СБУ объяснили, что фигуранты дела "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. В случае отказа угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

Вчера, 3 октября, Лысенко и другому фигуранту объявили подозрение. Их действия квалифицировала по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что будет просить суд избрать меру пресечения Суму в виде ареста. Но с альтернативой залогу в 10 млн. гривен.

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