Россия прибегает к новой тактике, чтобы не дать Украине удерживать позиции, - NYT

Российское командование использует тактику "эластической обороны" в войне против Украины, сначала уступая позиции, а затем нанося ответные удары. Они делают это, чтобы не дать Украине удерживать населенные пункты и другие позиции в качестве плацдармов для будущих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Time .

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы удерживать линию окопов любой ценой перед лицом украинского наступления, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".

Для реализации этой тактики россияне отходят на вторую линию позиций, поощряя украинские войска продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, во время передвижения по открытой местности или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям.

Цель состоит в том, чтобы не дать украинским войскам фактически закрепиться на позиции и использовать ее в качестве базы для дальнейшего наступления.

Впрочем, эта тактика является лишь одним из нескольких факторов, препятствующих более быстрому прогрессу ВСУ. Украинские чиновники и военные эксперты выделяют еще ряд факторов, как использование оккупантами плотных минных полей, сетей окопов и танковых заграждений, а также нежелание союзников по НАТО предоставить Украине современные истребители и оружие большей дальности на более ранних этапах войны.

NYT пишет, что, вероятно, самой серьезной проблемой для Украины являются большие запасы артиллерии в России, развернутые в течение всей войны и не в последнюю очередь для отражения начавшегося в июне контрнаступления.

Эластичная оборона

Эта стратегия не новая. Советский Союз применял ее во время поражения Германии в 1943 году в Курской битве, одной из самых больших на восточном фронте во время Второй мировой войны. Похоже, что Россия также применяет ее в течение определенного времени в Украине, особенно для того, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению этим летом.

По словам экспертов, без прямого доступа к российскому командованию трудно оценить, применяется ли эта тактика. Но Институт изучения войны заметил ее признаки в последние дни вокруг села Работино, над которым ВСУ возобновили контроль в конце августа.

Тогда некоторые крупные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки. При этом российские войска "проводили успешные ограниченные тактические контратаки".

Ситуация на фронте

Контрнаступление ВСУ продолжается последние несколько месяцев. Силам обороны удалось добиться успехов по всей длине фронта, особенно вблизи Бахмута и Запорожской области.

В частности, освобождение Клищиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов поставок в Бахмут.

Добавим, что в Белом доме считают, что погодные условия не будут мешать ВСУ продолжать наступательные действия еще около полутора-двух месяцев.

Тем временем генерал Александр Тарнавский заявлял, что зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.

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