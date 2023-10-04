Байден о поставках ATACMS Украине: мы выполнили все, что просил Зеленский

Соединенные Штаты Америки выполнили все, что недавно просил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена .

У президента Байдена спросили, обещал ли он Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины.

"Я разговаривал с Зеленским, и все, что он просил, мы выполнили", - ответил президент.

ATACMS для Украины

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение произведенных в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь и идет о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Другие Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. Во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS, сообщило NBC News.