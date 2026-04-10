Депортировали десятки детей в РФ: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение

14:38 10.04.2026 Пт
Как вывозили детей в Россию?
aimg Татьяна Степанова
Депортировали десятки детей в РФ: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение Иллюстративное фото: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение за депортацию детей (Getty Images)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении оккупационному "экс-министру ДНР" и его сообщникам. Они депортировали 35 украинских детей в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Читайте также: Еще шестеро похищенных РФ украинских детей вернутся домой при содействии жены Трампа

"Служба безопасности задокументировала новые военные преступления "должностных лиц" оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Донецкой области, которые причастны к массовой депортации украинских детей в Россию", - сообщили в СБУ.

Речь идет о гражданине страны-агрессора Михаиле Кушакове - так называемом "экс-министре образования и науки ДНР" и двух его сообщниках:

  • Алексея Кулемзина - руководителя "администрации города Донецк "ДНР";
  • Раису Прилипко - директора захваченного рашистами Детского дома № 1 "Теремок".

По данным следствия, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию кремля организовали незаконный вывоз 35-ти воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 "Теремок" в Ростовскую область, возраст которых был от 4 до 6 лет.

Как установило расследование, там малолетних детей разместили по разным соцучреждениям страны-агрессора.

Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки.

Таким образом фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

На основании собранных Службой безопасности доказательств всем трем злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что поскольку подозреваемые скрываются в России и на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

Депортация украинских детей

Напомним, как сообщал ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Украинская сторона обнаружила около 400 мест в России, где находятся похищенные дети.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина добилась важного результата в возвращении детей из России. Домой удалось вернуть уже 2 тысячи несовершеннолетних украинцев.

Также напомним, что в июле прошлого года первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

Мелания Трамп получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор они имели "открытый канал коммуникации".

Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.

В частности, в декабре при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей. После этого РФ еще несколько раз возвращала детей в Украину.

Новости
Новые правила для ТЦК уже готовят: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа
Новые правила для ТЦК уже готовят: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой