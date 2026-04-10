Депортували десятки дітей до РФ: "ексміністр ДНР" та його спільники отримали підозру

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру окупаційному "ексміністру ДНР" та його спільникам. Вони депортували 35 українських дітей до Росії.

РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Служба безпеки задокументувала нові воєнні злочини "посадовців" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донеччини, які причетні до масової депортації українських дітей до Росії", - повідомили у СБУ.

Йдеться про громадянина країни-агресора Михайла Кушакова - так званого "ексміністра освіти і науки ДНР" і двох його спільників:

Олексія Кулемзіна - керівника "адміністрації міста Донецьк "ДНР";

Раїсу Прилипко - директорку захопленого рашистами Дитячого будинку № 1 "Теремок".

Фото: t.me/SBUkr

За даними слідства, 18 лютого 2022 року фігуранти за завданням кремля організували незаконне вивезення 35-ти вихованців Донецького дошкільного дитячого будинку № 1 "Теремок" до Ростовської області, вік яких був від 4 до 6 років.

Як встановило розслідування, там малолітніх дітей розмістили по різних соцзакладах країни-агресора.

Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва РФ 12 українських дітей незаконно передали громадянам Росії під виглядом опіки.

Таким чином фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім трьом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зазначається, що оскільки підозрювані переховуються в Росії і на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.