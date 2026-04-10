Депортували десятки дітей до РФ: "ексміністр ДНР" та його спільники отримали підозру
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру окупаційному "ексміністру ДНР" та його спільникам. Вони депортували 35 українських дітей до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Служба безпеки задокументувала нові воєнні злочини "посадовців" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донеччини, які причетні до масової депортації українських дітей до Росії", - повідомили у СБУ.
Йдеться про громадянина країни-агресора Михайла Кушакова - так званого "ексміністра освіти і науки ДНР" і двох його спільників:
- Олексія Кулемзіна - керівника "адміністрації міста Донецьк "ДНР";
- Раїсу Прилипко - директорку захопленого рашистами Дитячого будинку № 1 "Теремок".
За даними слідства, 18 лютого 2022 року фігуранти за завданням кремля організували незаконне вивезення 35-ти вихованців Донецького дошкільного дитячого будинку № 1 "Теремок" до Ростовської області, вік яких був від 4 до 6 років.
Як встановило розслідування, там малолітніх дітей розмістили по різних соцзакладах країни-агресора.
Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва РФ 12 українських дітей незаконно передали громадянам Росії під виглядом опіки.
Таким чином фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів усім трьом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Зазначається, що оскільки підозрювані переховуються в Росії і на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, як повідомляв раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Українська сторона виявила близько 400 місць у Росії, де перебувають викрадені діти.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
У лютому цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна добилася важливого результату в поверненні дітей з Росії. Додому вдалося повернути вже 2 тисячі неповнолітніх українців.
Також нагадаємо, що у липні минулого року перша леді США Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому вона закликала захистити українських дітей, які були депортовані до Росії.
Меланія Трамп отримала відповідь від Путіна на її лист. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".
Москва надала першій леді США інформацію про українських дітей, яких уже вдалося повернути.
Зокрема, у грудні за сприяння Меланії Трамп повернули з Росії сімох українських дітей. Після цього РФ ще декілька разів повертала дітей до України.