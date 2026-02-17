ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зеленский: в спасении украинских детей от РФ есть важный результат

Киев, Вторник 17 февраля 2026 18:39
UA EN RU
Зеленский: в спасении украинских детей от РФ есть важный результат Иллюстративное фото: в Украину вернули 2 тысячи детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина добилась важного результата в возвращении детей из-под контроля России. Домой удалось вернуть уже 2 тысячи несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Читайте также: Есть ответ Путина: Мелания Трамп ожидает успех в возвращении украинских детей

"Сегодня у нас важный результат - 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA", - написал глава украинского государства.

По его словам, возвращение каждого ребенка стало возможным благодаря ежедневной работе, которой, в частности, занимались общественные организации и международные партнеры.

Зеленский поблагодарил каждого, кто присоединился к борьбе за будущее украинских детей.

"Впереди у нас еще долгий и трудный путь. Тысячи украинских детей по-прежнему остаются заложниками России, ежедневно становясь жертвами ее преступлений. Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка", - сказал он.

Возвращение детей из РФ

Напомним, 12 февраля первая леди США Мелания Трамп сообщила об успешном завершении очередного этапа возвращения украинских детей, депортированных в РФ с начала полномасштабной войны.

Это уже третья успешная миссия по воссоединению семей, которую провели при непосредственном участии и стратегическом взаимодействии с Киевом и Москвой.

Мелания Трамп отметила, что коммуникация между сторонами остается стабильной, и призвала обе страны активизировать усилия по безопасному возвращению каждого ребенка домой.

В настоящее время ведутся переговоры о следующих группах детей, а Белый дом анонсировал дальнейший прогресс в этой гуманитарной миссии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Дети
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"