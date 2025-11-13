В России выявлено около 400 мест, где удерживают похищенных украинских детей, - Зеленский
Украинская сторона обнаружила около 400 мест в России, где находятся похищенные дети из Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
"Мы нашли в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили - это о том, как их найти. И это очень сложная работа", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что Украина сотрудничает с Катаром, Ватиканом и другими странами для возвращения детей.
По его словам, уже удалось вернуть более 1600 детей, однако общее количество похищенных детей в России оценивается примерно в 19,5 тысяч.
Президент подчеркнул, что важно привлекать к процессу возвращения детей как можно больше мировых лидеров и известных лиц.
Он поблагодарил за участие первую леди США Меланию Трамп, которая, по его словам, помогла в возвращении части детей.
"Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей - не только президентов и премьер-министров. Я действительно считаю, что встреча первых леди США и Украины была важной", - сообщил Зеленский.
Похищение детей оккупантами
Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий. По данным Украины и международных организаций, депортировано более 19 тысяч детей, но реальное количество значительно больше.
Малышей забирают из детских домов, больниц, интернатов или разлучают с родителями во время "фильтраций". Впоследствии их отправляют в разные регионы РФ, где часто усыновляют и принудительно предоставляют гражданство.
Недавно стало известно, что в Сенате Соединенных Штатов Америки состоятся слушания по массовым похищениям украинских детей Россией.
Перед тем сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что в случае, если Россия не вернет всех незаконно вывезенных украинских детей, он будет инициировать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Также сообщалось, что Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа - Дональда Трампа. Она призвала Путина защитить детей.