В Украину из России вернули семь детей при содействии Мелании Трамп

Семь украинских детей вернули на родину из России. Это произошло при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме отметили, что в Украину к своим семьям были возвращены шесть мальчиков и одна девочка.

Мелания Трамп поприветствовала такое событие и отметила, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей к их семьям в Украине остается неизменной.

"Я высоко ценю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их умение строить мосты создало реальную атмосферу сотрудничества - основу для оптимизма. Это взаимодействие будет продолжать продвигать процесс вперед на следующем этапе", - добавила она.

По словам первой леди, ее представитель и она предоставили гуманитарную поддержку от США, чтобы улучшить результаты инициативы по воссоединению семей.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - отметила она.