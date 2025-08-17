ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мелания Трамп написала письмо Путину: СМИ обнародовали текст письма

США, Воскресенье 17 августа 2025 01:12
UA EN RU
Мелания Трамп написала письмо Путину: СМИ обнародовали текст письма Фото: Мелания Трамп (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа - Дональда Трампа. Она призвала Путина защитить детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст письма, который обнародовали Fox News.

Первая леди США Мелания Трамп в письме к Владимиру Путину написала, что все дети мира, независимо от места рождения, мечтают о любви, возможностях и безопасности.

"Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за благополучие наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек", - говорится в письме.

Мелания Трамп написала письмо Путину: СМИ обнародовали текст письма

В письме Мелании Трамп говорится о том, что в современном мире некоторые дети вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту.

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло", - написала супруга Дональда Трампа.

По данным Reuters, ранее о существовании письма не было известно, а его содержание не хотели разглашать. Однако, стало известно, что в нем говорилось о похищении украинских детей.

Депортация детей из Украины в Россию

Депортация украинских детей после начала полномасштабной войны России против Украины стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

Начиная с февраля 2022 года россияне вывезли из Украины более 19,5 тысяч детей. Вернуть удалось более тысячи из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелания Трамп
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия