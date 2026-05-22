Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас находятся "на паузе". В то же время Вашингтон допускает их возобновление при определенных условиях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции.

Он отметил, что США присоединились к переговорному процессу, поскольку, по его словам, были единственными, с кем готовы были вести переговоры и Украина, и РФ.

"К сожалению, эти переговоры не дали результатов. Мы готовы и в дальнейшем выполнять эту роль. Несмотря на ложные утечки информации, несмотря на рассказы о том, что мы заставляем украинцев занимать ту или иную позицию, что не соответствует действительности", - заявил Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что сейчас такие переговоры не ведутся. Он добавил, что США готовы к дальнейшим встречам, если увидят возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными и смогут принести результат.

"В течение последних нескольких месяцев мы чувствовали, что прогресса не было много, но, возможно, динамика изменится. Мы также не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", - сказал Рубио.

Он отметил, что война в Украине может закончиться только путем переговорного урегулирования. По его убеждению, она не закончится военной победой Киева или Москвы "с традиционной точки зрения определения военных побед".