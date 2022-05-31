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Названо місце реваншу Усика та Джошуа, але є проблема

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Вівторок 31 травня 2022 15:22
Названо місце реваншу Усика та Джошуа, але є проблема Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде у Саудівській Аравії. Точна дата поєдинку поки що невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV.

"Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події", - розповів промоутер Едді Хірн.

За його словами, "23 липня все ще є робоча дата". Офіційно ж про поєдинок буде оголошено найближчими днями.

"Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови", - додав він.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

Як повідомлялось, український боксер Олександр Усик виїхав з країни для підготовки до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа, щоб захищати звання чемпіона світу. Поєдинок орієнтовно відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа
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