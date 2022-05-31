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Російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька

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Сєвєродонецьк, Вівторок 31 травня 2022 20:29
Російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Юлія Бойко

Станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Бої йдуть всередині міста, російські війська, на жаль, контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь наші військові будуть оточені, - такого не станеться. Є можливість маневрувати", - зазначив він.

За його словами, українські війська спокійно ведуть оборону на тих позиціях, які займають. Що стосується руйнувань, то Сєвєродонецьк наближається за цим рівнем до Рубіжного і Попасної: зруйнована майже вся критична інфраструктура, пошкоджено 90% житлового фонду, з цього більше половини не підлягає відновленню.

Нагадаємо, раніше російська авіація завдала удару по території хімічного заводу в Сєвєродонецьку. В результаті над містом піднялася отруйна хмара, місцевих жителів просять не залишати укриття через пари азотної кислоти.

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Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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