Російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Бої йдуть всередині міста, російські війська, на жаль, контролюють більшу частину міста. Але побоювання того, що десь наші військові будуть оточені, - такого не станеться. Є можливість маневрувати", - зазначив він.

За його словами, українські війська спокійно ведуть оборону на тих позиціях, які займають. Що стосується руйнувань, то Сєвєродонецьк наближається за цим рівнем до Рубіжного і Попасної: зруйнована майже вся критична інфраструктура, пошкоджено 90% житлового фонду, з цього більше половини не підлягає відновленню.