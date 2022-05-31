Вступ України до ЄС. Майже всі великі країни проти статусу кандидата, - Драгі

Майже всі великі країни-учасниці Європейського cоюзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Крім Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tgcom24 .

Зокрема, прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі за підсумками саміту лідерів ЄС поставили питання про перспективи щодо України.

"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав все, крім Італії", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні ситуація з наданням статусу є невизначеною.

"Але представити швидкий шлях для вступу України треба. І мені здається, що Єврокомісія також згодна з цією точкою зору", - додав італійський прем'єр.