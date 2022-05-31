Денісову звільнили з посади омбудсмена

Верховна рада сьогодні, 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Рада звільнила з посади омбудсмена по правам людини Людмилу Денисову. За проголосувало - 234 депутатів", - написав Железняк.

За його словами, призначення нового омбудсмена сьогодні не було.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій, зібравши відповідні підписи в Раді.

Додамо, вчора стало відомо, що у Верховній раді збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена".

У Раді ж деякі нардепи таку ініціативу пояснюють "незрозумілою концентрацією медійної роботи на багаточисельних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами".

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