День 2. Все подробности новой серии обысков и подозрений по Украине

Полтавский ГОК олигарха Жеваго

Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности пришли на Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) и объявили подозрение одному из топ-менеджеров.

Дело касается уклонения от уплаты рентных платежей на 2 млрд гривен. По данным следствия, подозреваемый в течение 2018-2021 года вносил ложные сведения в официальные документы, что и привело к ущербу для государства.

Уголовное производство открыто по двум статьям:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов)

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)

Предприятие входит в группу компаний Ferrexpo олигарха Константина Жеваго, который сейчас находится под судебным надзором во Франции и ждет решения об экстрадиции в Украину.

Обыски в Одессе

СБУ сегодня также пришла с обысками в Одесскую областную военную администрацию. И "на горячем" задержала чиновника на взятке в 40 000 долларов.

Фото: задержание чиновника в Одессе (ssu.gov.ua)

По данным следствия, замначальника одного из управлений Одесской ОВА собирал поборы от предпринимателей в обмен на земельные участки. В частности, в одном из эпизодов он хотел 60 000 долларов за аренду двух участков на побережье Дуная. На первом "транше" он и был задержан.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Как заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко, также сегодня объявили подозрение в присвоении государственных средств при закупке продуктов питания еще двум чиновникам ОВА.

Кроме того, СБУ разоблачила военнослужащего, который сдавал противнику расположение своих побратимов.

Одесская таможня

На Одесской таможне продолжается ревизия контейнеров, которых пытаются скрыть от растаможки. Сотрудники Госбюро расследований на этот раз нашли еще почти 250 таких контейнеров.

Фото: на Одесской таможне нашли нерастаможенные контейнеры (dbr.gov.ua)

Следователи проводят осмотр терминала и содержимого. До этого осенью здесь выявили более 100 контейнеров с вертолетом, элитными авто, техникой, большими партиями брендовой обуви и т.д. на 1,5 млрд гривен.

Скандал с закупками для ВСУ

По делу о закупках для армии по завышенным ценам задержали предпринимателей и военных, причастных к этой схеме. Ущерб государству оценивается в 4,6 млрд гривен.

По данным следствия, одна из фирм заключила договор на поставку в том числе куриных яиц по 17 гривен за штуку. Кроме того, участники схемы вносили данные о получении воинскими частями продуктов, которых на самом деле не было, после чего списывали их.

Всего задержаны 5 человек. Украденные средства они делили между собой. В ходе обысков изъята черная бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы и более 1 млн гривен наличными.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Также сегодня уволенный экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов был арестован с возможностью выхода под залог в 402,6 млн гривен. Его увольнение произошло после скандала с закупками по завышенным ценам.

Махинации в порту Черноморска

Большой скандал намечается в Черноморске (Одесская область). Там в махинациях с землей в акватории порта "Черноморск" на 25 млн гривен подозревают:

бывшего первого замглавы Агентства водных ресурсов

экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов

бывшего мэра Черноморска

экс-замначальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области

бывший начальник отдела Госводагентства

Фото: бывшего мэра Черноморска и ряд чиновников подозревают в махинациях на 25 млн гривен (facebook.com/DSI.police.ukraine)

По данным следствия, фигуранты наладили схему вывода земли из государственной собственности. После чего без согласования передали под строительство участок в акватории Сухого лимана.

Участникам схемы объявили подозрения в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Решается вопрос о мере пресечения.

Импорт поддельных лекарств

Руководителю одного из департаментов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками объявили подозрение в завозе поддельных лекарств на 32 млн гривен.

По данным следствия, бизнесмен из Индии в конце 2022 года импортировал и реализовал значительную партию фальсификата. А подозреваемый утвердил ложные сведения в документах на поставку.

На данный момент принимаются меры по изъятию поддельных лекарств из оборота.

Схемы в Академии аграрных наук

Здесь подозрения объявили водителю президента Национальной академии аграрных наук (НААН), бухгалтеру и механику одного из госпредприятий. По данным следствия, водитель был одновременно трудоустроен в 6 местах и ему начислили зарплату около 800 000 гривен.

К организации мошеннической схемы также причастен бывший директор одного из предприятий НААН, который мог присвоить урожай на 71 млн гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозрение для замминистра времен Януковича

Антикоррупционные органы объявили подозрение в завладении государственными средствами бывшему замминистра экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича.

Источники РБК-Украины уточняют, что подозреваемый - Дмитрий Мормуль.

По данным следствия, он и двое иностранцев завладели 32 млн гривен при закупке Министерством экологии и природных ресурсов услуг по дистанционному зондированию Земли еще в 2011 году.

В частности, победителем тендера была объявлена заранее определенная компания из Австрии. С ней заключили договор на 41 млн гривен, но в итоге его выполняли другие подрядчики, которым заплатили около 20% от суммы тендера. Остальные средства были выведены в 2012 году.

Местонахождение Мормуля не установлено. Уведомление о подозрении иностранным гражданам направлено в страны их регистрации в рамках международной правовой помощи.