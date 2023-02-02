Скандал с закупками для ВСУ: экс-заместитель Резникова был арестован с залогом

Суд арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил ему залог в 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 2 февраля, по ходатайству Государственного бюро расследований Печерский районный суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей, однако предоставил альтернативу в виде залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

После этого, 24 января, стало известно, что замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В Министерстве обороны заявили, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком.

Вчера же СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, которые были замешаны в скандале с закупками

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