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Скандал с закупками для ВСУ: экс-заместитель Резникова был арестован с залогом

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 16:16
Скандал с закупками для ВСУ: экс-заместитель Резникова был арестован с залогом Фото: экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова (mil gov ua)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Суд арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил ему залог в 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня, 2 февраля, по ходатайству Государственного бюро расследований Печерский районный суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей, однако предоставил альтернативу в виде залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Напомним, недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

После этого, 24 января, стало известно, что замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В Министерстве обороны заявили, что, несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком.

Вчера же СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, которые были замешаны в скандале с закупками

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Министерство обороны Украины Суд
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