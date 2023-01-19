ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Французский суд перенес слушания об экстрадиции Жеваго в Украину: названа новая дата

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 20:03
Французский суд перенес слушания об экстрадиции Жеваго в Украину: названа новая дата Фото: Константин Жеваго (Униан)
Автор: Валерия Полищук

Суд во Франции в очередной раз перенес слушания по вопросу об экстрадиции украинского миллиардера Константина Жеваго в Украину. Новое заседание назначено на 2 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Dauphiné Libéré.

Слушание, которое должно было состояться в этот четверг в Апелляционном суде в Шамбери, было перенесено на 2 февраля по просьбе защиты и прокурора.

"На это есть две причины: некоторые документы по делу все еще ожидают перевода, а парижские адвокаты ответчика не смогли присутствовать на слушаниях из-за транспортной забастовки", - сообщает издание.

До 2 февраля Жеваго останется под судебным надзором.

Напомним, издание "Forbes Украина" оценило состояние Жеваго в 2,4 млрд долларов в 2021 году. На конец 2022 года издание оценило состояние Жеваго в 1,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что французский суд принял решение освободить Жеваго под залог.

Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер - в 2021 году.

Жеваго, который был депутатом Верховной рады с 1998 по 2019 год, отрицает какие-либо правонарушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
САУ, танки, БТР и сотни ракет. Главные анонсы от союзников за последние дни
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области