Коломойский, Аваков, Столар и не только. В Украине волна обысков: что известно на этот момент
Утро в Украине сегодня началось с массовых обысков. Силовики посетили олигарха Игоря Коломойского, экс-главу МВД Арсена Авакова и депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара, а также ряд госструктур.
Все, что известно на этот момент об обысках известных стране лиц, в ведомствах и не только - читайте в материале РБК-Украина.
13:03. Аваков лично прокомментировал обыски у себя
Экс-глава МВД подтвердил, что обыски касались закупки вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225) для нужд ведомства.
"От первого лица: Следственные органы действительно провели у меня обыск - в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах. Следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такой следователя выглядит немного туповато, через шесть лет после заключения контракта", - написал Аваков.
По его словам, якобы ничего "соответствующего интересам следствия" обнаружено не было.
"Украино-французский контракт на поставку МВД Украине вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной радой Украины в 2018 году. Кроме того, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что брал участие в этом проекте", - добавляет Аваков.
Обновлено 12:50. Руководителя налоговой Киева разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения
Как стало известно, следователи ГБР пришли с обысками в и. о. главы налоговой столичной службы, ее правоохранители подозревают в многомиллионных теневых схемах более чем на 15 миллиардов гривен.
В чиновнице провели обыски, во время которых обнаружили большие суммы денег, дорогие украшения и два автомобиля стоимостью 150 тысяч.
Также она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов и два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.
Обновлено 12:22. В "Слуге народа" подтверждают обыски и анонсируют "весенние посадки"
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы. Также он подтвердил:
- обыски в Налоговой;
- вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по "Укрнафте";
- целую серию "негласных следственных действий";
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара.
"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - добавил Арахамия.
Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский стал одним из первых, кого пришли силовики (по крайней мере, как стало известно из новостей).
Фото: в сети опубликовали кадры обысков в доме Коломойского (коллаж РБК-Украина)
В дом бизнесмена, вероятно, речь идет о его доме в Буковеле, пришли сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, обыски касаются расследования махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть".
В частности, речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, дело касается уклонения от уплаты таможенных платежей.
Аваков
Следующим, кто принимал "гостей" из СБУ (совместно с ДБР), стал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Как сообщила РБК-Украина его помощница Наталья Ставивко, обыски касались дела падения вертолета в Броварах, во время которого погибло руководство МВД.
"Речь шла о контрактах 6-летней давности по закупке AirBus, но ничего не нашли, это контракты согласовывались с Парламентом, следователи вели себя корректно", - рассказала она.
Об этом экс-министр Аваков также рассказал в комментариях СМИ.
Интересно в этом деле то, что разбившийся в Броварах вертолет был закуплен для МВД, когда ведомством руководил Арсен Аваков.
Так, осенью в 2018 году Украина договорилась о закупке французских вертолетов. В рамках которой Париж должен передать Киеву получить 55 вертолетов Airbus. Правда, Центр транспортных стратегий отмечал, что из этого количества вертолетов 21 вертолет уже использовался ранее.
Столлар
Также РБК-Украина из собственных источников стало известно об обысках у народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара. Пока изданию не известны причины обысков, но, по словам нардепа Алексея Гончаренко, речь может идти о деле финансирования терроризма.
"У Столара обыски. Обыск проводит Служба безопасности Украины. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что в последние годы был банкет", - написал Гончаренко.
Сам нардеп Столар пока тоже не комментировал следственные действия.
Отметим, что сторонник запрещенной пророссийской партии является фигурантом журналистского расследования "Батальйн Дубай". Так, с начала полномасштабной войны он проживал на Лазурном побережье, но недавно вернулся в Украину и даже посетил заседание парламента. Впрочем, впоследствии он хотел снова покинуть страну, но на этот раз у него это не получилось.
Налоговая Киева
Как выяснило РБК-Украина у источника ДБР, обыски проходят у главы налоговой службы столицы и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.
Впрочем, пока подробности обысков в столичной налоговой нет. ДБР пока также не комментирует ситуацию. Но в "Слуге народа" подтверждают информацию.
Подозрения экс-чиновникам Минобороны
Отметим, что в "Слуге народа" подтвердили обыски у бывших топ-чиновников Министерства обороны Украины.
Но, как стало известно РБК-Украина из собственных источников, СБУ проводит обыски у таких лиц:
- бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого,
- замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
Известно, что они причастны к скандалу с закупкой продуктов питания для военных.
В частности, источники сообщили, что Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн касательно обеспечения подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.
При этом СМИ и нардеп Алексей Гончаренко пишут, что подозрение получил Шаповалов.
Также сообщается, что подозрение объявили и экс-заместителю ГП "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко по факту завладения госсредствами в размере 1,3 млн долларов.
Нацполиция пришла к организаторам пьяных вечеринок
Правоохранители сообщили, что как только в сети появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, правоохранители начали отработку.
Фото: у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски (facebook.com/UA.National.Police)
Известно, что в настоящее время полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания.
Уже открыто уголовное производство и проводятся следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в одном регионе государства.
В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.
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