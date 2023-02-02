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Чиновник Гослекслужбы получил подозрение за ввоз фальсификата в Украину

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 15:43
Чиновник Гослекслужбы получил подозрение за ввоз фальсификата в Украину Фото: чиновник Гослекслужбы получил подозрение за ввоз фальсификата в Украину (t.me/SBUkr)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители разоблачили противоправный механизм попадания на украинский рынок значительной партии фальсифицированных лекарственных средств иностранного происхождения на сумму 32 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора и СБУ.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении руководителю одного из департаментов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и директору общества, организовавших оборот на территории Украины фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 321-1 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданин Республики Индия, осуществляя предпринимательскую деятельность в Украине, в конце 2022 года ввез и сбыл значительную партию фальсифицированных лекарственных средств.

Как стало известно, незаконной деятельности способствовал чиновник Госликслужбы Украины. Он утвердил ложные сведения в официальных документах в пользу поставщика лекарственных средств. Это позволило в дальнейшем распространять фальсифицированные лекарства на территории страны.

Выводы комплексных экспертиз подтвердили несоответствие импортируемых лекарств нормам законодательства Украины.

Указано, что в настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения и принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированного товара.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по материалам СБУ пять лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда. Она наладила механизм получения денег за принятие решений "в пользу" заявителей.

Также ранее мы писали, что чиновника Одесской областной военной администрации разоблачили на взяточничестве. Его задержали "на горячем" при получении 40 тысяч долларов.

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Служба безопасности Украины
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