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Скандал с закупками для ВСУ. Предпринимателей, которые продавали яйца по 17 гривен, задержали

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 14:40
Скандал с закупками для ВСУ. Предпринимателей, которые продавали яйца по 17 гривен, задержали Фото: ДБР разоблачило военных и предпринимателей, причастных к махинациям с завышенными ценами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили и задержали предпринимателей и военных, причастных к махинациям с закупками продовольствия для ВСУ. Их действия нанесли ущерб государству на 4,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, одна из фирм заключила договор на поставку воинской части продуктов по завышенным ценам, в том числе куриных яиц по 17 гривен за штуку.

"Выдумывали махинаторы и другие схемы - в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" - вроде бы их употребили солдаты", - объясняет ДБР.

Правоохранители задержали 5 участников схемы, среди которых предприниматели и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военный, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма ущерба государству оценивается в 4,6 млн гривен. Украденные средства участники схемы делили между собой. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн гривен наличными.

В настоящее время готовится подозрение для задержанных ч. 5 ст. 191 УКУ и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Махинаторам грозит до 12 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Фото: ДБР разоблачило военных и предпринимателей, причастных к махинациям с завышенными ценами (dbr.gov.ua)

Напомним, 1 февраля, СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, причастных к скандалу с закупками продуктов для военных.

Экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение за растрату более 100 млн гривен, также подозрение получил уволенный замминистра обороны.

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