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Экс-замминистра времен Януковича подозревают в хищении госсредств

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Четверг 02 февраля 2023 17:23
Экс-замминистра времен Януковича подозревают в хищении госсредств Фото: экс-замминистра времен Януковича подозревают в хищении госсредств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Сотрудники НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича о подозрении в завладении миллионами государственных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Источники РБК-Украины в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о бывшем замминистре Дмитрии Мормуле.

НАБУ отмечает, что Мормулю и двум иностранным гражданам сообщили о подозрении в завладении 32,048 млн гривен при закупке Министерством экологии и природных ресурсов Украины услуг по дистанционному зондированию Земли. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По данным следствия, в 2011 году Минприроды объявило заранее определенную австрийскую компанию победителем в тендере на разработку и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга окружающей среды. Ведомство заключило с ней договор на сумму 41,15 млн гривен. При этом победитель не способен и вообще не планировал предоставлять эти услуги.

С помощью советников тогдашнего министра экологии и природных ресурсов был привлечен ряд подрядчиков, которые и стали реальными исполнителями тендера. За это они получили всего около 20% от суммы тендера. Остальные полученные от министерства средства (32,048 млн гривен) в течение 2012 года участники схемы вывели. Их перевели на счета других компаний-нерезидентов на основании фиктивных документов о якобы разработанном программном обеспечении, которое на самом деле не разрабатывалось и не поставлялось, а его функционал выполнялся частью программного обеспечения, поставленного реальными исполнителями проекта.

Отмечено, что местонахождение экс-чиновника не установлено, поэтому ему сообщили о подозрении в порядке ст. ст. 111, 135, 278 УПК. Уведомление о подозрении иностранным гражданам направлено в страны их регистрации в рамках международной правовой помощи.

Отметим, что вчера прошел ряд обысков у известных лиц и в ведомствах. В частности, правоохранители пришли к олигарху Игорю Коломойскому и экс-главе МВД Арсену Авакову.

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