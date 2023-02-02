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Махинации в порту "Черноморск". Топ-чиновников подозревают в хищении 25 млн гривен

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Черноморск, Четверг 02 февраля 2023 15:27
Махинации в порту "Черноморск". Топ-чиновников подозревают в хищении 25 млн гривен Фото: экс-мэра Черноморска и ряд чиновников подозревают в махинациях на 25 млн гривен (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители объявили подозрения ряду топ-чиновников, среди которых бывший мэр Черноморска и экс-замминистра. Их обвиняют в махинациях с землями в акватории порта "Черноморск" почти на 25 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

В частности, среди подозреваемых:

  • бывший первый заместитель главы агентства водных ресурсов Украины,
  • экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов,
  • бывший глава Черноморского городского совета,
  • экс-заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области,
  • бывший начальник отдела Госводагентства.

По данным правоохранителей, фигуранты дела разработали преступную схему вывода из государственной собственности земельного участка, находящегося в акватории Черноморского порта.

"Вопреки действующему законодательству и без согласования с Кабмином фигуранты предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка площадью 0,9 га в акватории Сухого лимана, который незаконно передали обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов. В результате незаконного отчуждения земельного участка нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн", - говорится в сообщении.

Фото: экс-мэра Черноморска и ряд чиновников подозревают в махинациях на 25 млн гривен (facebook.com/DSI.police.ukraine)

Силовики уже провели ряд обысков по местам жительства и работы топ-чиновников, изъяв материалы, подтверждающие их противозаконную деятельность.

В настоящее время четырем участникам "схемы" сообщены подозрения по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 Служебный подлог) УКУ.

Решается вопрос об избрании фигурантам пресечения и возмещении нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее мы писали, что на Одесской таможне сотрудники ДБР обнаружили сотни скрытых от растаможивания контейнеров.

Добавим, также мы писали об обысках в Одесской ОВА и задержании одного из ее чиновников за взяточничество.

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