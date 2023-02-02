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ГБР пришло с обысками в Одесскую ОВА, - нардеп

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Одесса, Четверг 02 февраля 2023 10:35
ГБР пришло с обысками в Одесскую ОВА, - нардеп Фото: в Одесской ОВА проводят обыски (facebook com olgaborovets)
Автор: Наталья Юрченко

Следователи Государственного бюро расследований сегодня, 2 февраля, пришли с обысками в Одесскую областную военную администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам депутата, следователи Государственного бюро расследований сегодня посетили здание Одесской ОВА. Пока подробности и причины обысков неизвестны.

"Что интересно, то охрана ОВА пыталась не впустить ГБР в здание ОВА", - добавил Гончаренко.

Напомним, вчера, по данным местных СМИ, чиновника Одесской ОВА задержали по подозрению во взяточничестве. По предварительной информации, речь идет о сотруднике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

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