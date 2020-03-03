Справа проти "Нафтогазу" і затримання екс-командира "Айдара": новини за 2 березня

Колаж РБК-Україна

АМКУ почав справу проти НАК "Нафтогаз України", В "ДНР" виключають обмін полоненими в березні, МЗС України підтвердив затримання екс-командира "Айдара" в Греції. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 2 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні

Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, цього року уряд проведе індексацію пенсій, після чого їх розмір зросте.

У "ДНР" виключають обмін полоненими в березні

Обмін полоненими на Донбасі до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва. Про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають росЗМІ.

Морозова зазначила, що українська сторона за період після обміну не підтвердила ні однієї людини.

У Кабміні може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів України може з'явитися посаду віце-прем'єр-міністра обороні. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у парламенті хочуть посилити інтеграційну функцію у сфері оборони.

АМКУ почав справу проти "Нафтогазу" через ціни на газ для населення

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

МЗС України підтвердив затримання екс-командира "Айдару" у Греції

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило затримання екс-командира "Айдару" Сергія Мельничука на кордоні у Греції.

Генеральним секретаріатом Інтерполу прийнято рішення про перегляд запиту Російської Федерації про оголошення в розшук і затримання Мельничука. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВД.

В Україні запустили канал для окупованих територій

В Україні з 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається "Дім". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UATV.

За словами в. о. генерального директора телеканалу UATV Юлії Островської, головною метою нового телеканалу є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського порядку денного України.

З лайнера Diamond Princess евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу

З круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантин через спалах коронавіруса, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, людей висадили в Японії в порту Йокогами.

Як наголошується, члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали покидати судно ще 27 лютого. У ніч на 2 березня з Diamond Princess зійшли на берег останні 130 осіб. https://www.rbc.ua/ukr/news/laynera-diamond-princess-evakuirovali-passazhirov-1583180753.html

УЄФА вибрав господаря фіналу Ліги Європи 2022 року

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив проведення фіналів клубних турнірів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконкому.

Так, вирішальний поєдинок Ліги Європи 2022 року відбудеться в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена", який вміщує 67 215 уболівальників. Суперкубок УЄФА-2022 прийме Олімпійський стадіон Гельсінкі, а наступний - "Казань Арена".

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Євробачення 2020 відбудеться в середині травня в Нідерландах. Україну в цьому році буде представляти гурт Go_A з фольклорним "Соловейком".

І от сьогодні прийшла чергова не дуже приємна новина: букмекери погіршили позиції для наших артистів. Вони вважають, що Україна не потрапить навіть у 20-ку. За прогнозами букмекерів, перемогу в пісенному конкурсі отримає Ісландія, хоча раніше вони пророкували перемогу Литві, яка тепер на другому місці. Третє місце поки за Румунією. Італія займає четверту позицію, а замикає п'ятірку Росія.