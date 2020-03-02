МЗС України підтвердив затримання екс-командира "Айдару" у Греції

Фото: Сергій Мельничук (facebook.com SergiyMelnuchykKombatAidar)

З екс-командиром "Айдару" у Греції зустрівся консул

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило затримання екс-командира "Айдару" Сергія Мельничука на кордоні у Греції. Про це РБК-Україна повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Як зазначив Погорельцев, консул зустрівся з Мельничуком та домовився про тимчасове тримання його в поліцейському відділені.

"З поліцією Греції консулом домовлено про тимчасове тримання затриманого в поліцейському відділені та забезпечення всім необхідним (питна вода та їжа)", - повідомив Погорельцев.

Також він повідомив, що дружина Мельничука разом з малолітньою дитиною розміщені у готелі поблизу місця тримання.

"С.Мельничук має можливість користуватися своїм телефоном. Затриманому надано російськомовного адвоката. На ранок 02.03.2020 до поліцейського відділення має прибути прокурор з м. Салоніки", - додав він.

Раніше колишній командир батальйону "Айдар" повідомив про його затримання на кордоні Греції. Він зазначив, що його затримав Інтерпол за запитом Росії. Мельничук записав відеозвернення, в якому він попросив у украинсого посольства надати йому захисника.

РБК-Україна писало, що 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації. Пізніше його відпустили і він повернувся в Україну.