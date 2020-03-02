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Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні

Новини » Політика     02.03.2020 - 16:13
Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні
Фото: Юлія Соколовська (УНІАН)

У Кабміні заперечують чутки про відмову від індексації пенсій

Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, цього року уряд проведе індексацію пенсій, після чого їх розмір зросте.

"Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць", - зазначила міністр.

Вона додала, що індексації заплановані й на наступні роки.

Крім того, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів:

  • 2020 рік - пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їхні пенсії в середньому зростуть на 700 гривень в місяць);
  • далі - від 78 років;
  • ще через рік - від 75 і так далі.

Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні

А якщо парламент підтримає законопроект №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати допомогу на догляд. Очікується, що цю допомогу в розмірі 670 гривень щомісяця будуть отримувати 100 тис. пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України збільшив виплату пенсій у лютому.

Також раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит ПФУ для вирішення проблеми його витрат.

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