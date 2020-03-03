Дело против "Нафтогаза" и задержание экс-командира "Айдара": новости за 2 марта

Коллаж РБК-Украина

АМКУ начал дело против НАК "Нафтогаз Украины", В "ДНР" исключают обмен пленными в марте, МИД Украины подтвердил задержание экс-командира "Айдара" в Греции. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 2 марта, - в материале РБК-Украина

Индексацию пенсий в Украине проведут в сентябре

Кабинет министров Украины запланировал индексацию пенсий на сентябрь 2020 года. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, в этом году правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер возрастет.

В "ДНР" исключают обмен пленными в марте

Обмен пленными на Донбассе до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева. Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают росСМИ.

Морозова отметила, что украинская сторона за период после обмена не подтвердила ни одного человека.

В Кабмине может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в парламенте хотят усилить интеграционную функцию в сфере обороны.

АМКУ начал дело против "Нафтогаза" из-за цен на газ для населения

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".

МИД Украины подтвердил задержание экс-командира "Айдара" в Греции

Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило задержание экс-командира "Айдара" Сергея Мельничука на границе в Греции.

Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании Мельничука. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

В Украине запустили канал для оккупированных территорий

В Украине началось вещание развлекательно-информационного телеканала для временно оккупированных территорий, который называется "Дом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UATV.

По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа

С круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, людей высадили в Японии в порту Йокогамы.

Члены экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, начали покидать судно еще 27 февраля. В ночь на 2 марта с Diamond Princess сошли на берег последние 130 человек.

УЕФА выбрал хозяина финала Лиги Европы 2022 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение финалов клубных турниров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение исполкома.

Так, решающий поединок Лиги Европы 2022 года состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", вмещающий 67 215 болельщиков. Суперкубок УЕФА-2022 примет Олимпийский стадион Хельсинки, а следующий - "Казань Арена".

Евровидение: букмекеры внезапно ухудшили прогноз для Украины

Евровидение 2020 состоится в середине мая в Нидерландах. Украину в этом году будет представлять группа Go_A с фольклорным "Соловьем".

И вот сегодня пришла очередная не очень приятная новость: букмекеры ухудшили позиции для нашего артиста. Они считают, что Украина не попадет даже в 20-ку. По прогнозу букмекеров, победу в песенном конкурсе получит Исландия, хотя ранее они пророчили победу Литве, которая теперь на втором месте. Третье место пока за Румынией. Италия занимает четвертую позицию, а замыкает пятерку Россия.