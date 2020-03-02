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З лайнера Diamond Princess евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу

Новини » В світі     02.03.2020 - 22:35
З лайнера Diamond Princess евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу
Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Людей висадили в Японії в порту Йокогами

З круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантин через спалах коронавіруса, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, людей висадили в Японії в порту Йокогами.

Як наголошується, члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали покидати судно ще 27 лютого. У ніч на 2 березня з Diamond Princess зійшли на берег останні 130 осіб.

Всі евакуйовані проведуть два тижні в обсервації. Люди зможуть виїхати з Японії, коли їх аналізи на коронавірус повторно покажуть негативний результат.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, в одного з медиків, які були на борту лайнера, коронавирусну інфекцію виявлено не було, однак вони все ж будуть протягом двох тижнів працювати з дому. Судно також тепер буде продезінфіковано і відправлено на технічне обслуговування.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера перебувало 25 українців, які там працювали. За словами начальника відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, громадяни України не збиралися евакуюватися в Україну.

Крім того, у трьох громадян Російської Федерації, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили зараження коронавірусом.

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