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УЄФА вибрав господаря фіналу Ліги Європи 2022 року

Новини » Спорт     02.03.2020 - 15:44
УЄФА вибрав господаря фіналу Ліги Європи 2022 року
Фото: виконком УЄФА провів засідання (uefa.com)

Також були затверджені місця проведення матчів за Суперкубок 2022 і 2023 років

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив проведення фіналів клубних турнірів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення виконкому.

Так, вирішальний поєдинок Ліги Європи 2022 року відбудеться в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена".

Суперкубок УЄФА-2022 прийме Олімпійський стадіон Гельсінкі, а наступний - "Казань Арена".

Фінал жіночої Ліги чемпіонів 2022 року відбудеться на туринському "Ювентус Стедіум", а на наступний рік на стадіоні ПСВ в Ейндховені.

Нагадаємо, УЄФА визначив господарів фіналів Ліги чемпіонів 2021, 2022 і 2023 років.

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