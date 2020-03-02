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АМКУ почав справу проти "Нафтогазу" через ціни на газ для населення

Новини » Економіка     02.03.2020 - 14:47
АМКУ почав справу проти "Нафтогазу" через ціни на газ для населення
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

За умов конкуренції ціни були б нижчими, вважають в АМКУ

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

Зокрема, згідно положення Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме "Нафтогаз" продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією, зазначили в АМКУ.

"За наявною в комітеті інформацією, "Нафтогаз України" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG)", - йдеться в повідомлені АМКУ.

Нагадаємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою.

Як повідомляло РБК-УКраїна, НАК "Нафтогаз України" на лютий 2020 року встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Ціна газу складе 3,95 тис. грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж в січні 2020 року.

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїнигазНафтогаз України
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