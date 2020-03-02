Інтерпол переглядає запит РФ про затримання екс-командира "Айдара", - Аваков

Фото: Сергій Мельничук (facebook.com SergiyMelnuchykKombatAidar)

Напередодні Мельничук був затриманий Інтерполом за запитом РФ на кордоні в Греції

Генеральним секретаріатом Інтерполу прийнято рішення про перегляд запиту Російської Федерації про оголошення в розшук і затримання колишнього командира "Айдара" і екс-народного депутата Сергія Мельничука. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВД.

Як зазначив міністр, рішення про перегляд запиту РФ Інтерполом було прийнято після звернення Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

"Генеральним секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол після звернення НЦБ Інтерполу в Україні було прийнято рішення про перегляд запиту РФ про оголошення в розшук і затримання З.Мельничук для перевірки його правової обґрунтованості та відповідності ст. 3 Статуту організації. Дипломатичних каналах йде активна робота для того, щоб громадянин України С. Мельничук зміг повернутися додому", - повідомив Аваков.

Крім цього Аваков заявив, що Росія зловживає інструментами Інтерполу для незаконного переслідування в інших країнах українців.

"Чергову таку провокацію скоєно правоохоронними органами РФ у відношенні громадянина України С. Мельничук, колишнього народного депутата України, який був затриманий під час перетину грецько-болгарського кордону за сфабрикованими звинуваченнями у нібито причетності до вбивства в квітні 2014 року у Ростовській області РФ", - повідомив глава МВС України.

Також Аваков зазначив, що звернувся до генерального секретаря Інтерполу Юргену Штоку про необхідність вироблення дієвого механізму блокування зловживання РФ.

Нагадаємо, увечері 1 березня Мельничук повідомив про своє затримання на болгаро-грецької кордоні за запитом Російської Федерації. Пізніше інформацію про затримання екс-нардепа підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.