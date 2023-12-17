Дефицит валюты вырос: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,6 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 11-15 декабря 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 720,65 млн долларов, увеличив продажу из резервов по сравнению с прошлой неделей в 1,6 раза (544,02 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Недельный объем был выше, чем среднее значение в 2023 году, которое составляет 534,82 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 26,741 млрд долларов, что больше, чем за весь прошлый год.

Позиция НБУ

Увеличение интервенций в конце 2024 года было ожидаемым для Национального банка. Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, если среднедневной показатель продажи в ноябре составлял 112 млн долларов, то в декабре он вырос до 147 млн долларов.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для закупок импорта, которые откладывались в течение года.

В НБУ уверены, что Украина сможет получить финансовую помощь от союзников в 2024 году, что позволит продолжить валютные интервенции из резервов, покрывая структурный дефицит, вызванный войной. Предложение валюты от участников рынка сейчас не может удовлетворять спрос.

Прогнозы курса

В конце года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.

На следующий год финансовые аналитики в среднем прогнозируют средний курс около 40 грн/доллар. Однако отдельные ожидания колеблются.

К примеру, аналитики Dragon Capital ждут курс 37,3 грн/доллар, отмечая то, что курс будет зависеть от решений НБУ. К концу года они ждут курс 39 грн/доллар.

Аналитики финансовой группы ICU считают, что условия для умеренной и управляемой девальвации уже сложились, и в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.

Бюджетное значение курса (40,7 грн/доллар в среднем и 42,1 грн/доллар на конец 2024 года) устанавливается правительством и не влияет на Национальный банк, который не считает этот курс ни прогнозом, ни целью. НБУ планирует продолжить валютную либерализацию и допускает более значительные колебания курса, чем сейчас, однако говорить о возвращении к плавающему курсу, который был до войны, пока слишком рано.

Валютный рынок

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 грн/доллар (36,57 плюс 1%).

Однако НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу. В октябре он составил 36,53 грн/доллар, а в ноябре упал до 36,18 грн/доллар.

Однако в декабре курс пошел вверх и в последние дни колеблется около уровня 37 грн/доллар.

Официальный курс определяется на основании торгов на межбанке, где доминирует НБУ. На прошлой неделе курс впервые превысил 37 грн/доллар.

В то же время, на наличном рынке наблюдается обратная тенденция - доллар дешевеет и упал до уровня 37,60 грн/доллар. В итоге разница между официальным и наличным курсами сократилась с начала октября с 5% до 2%.