Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: финансовые аналитики улучшили прогнозы

Курс доллара по отношению к гривне будет умеренно расти в течение следующих 12 месяцев, прогнозируют финансовые аналитики. В то же время инфляция в Украине будет меньше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Курсовые ожидания

По данным НБУ, финансовые аналитики в декабре 2023 прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,08 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 40,36 грн/доллар.

Население ждет курс 39,80 грн/доллар (данные за ноябрь). Кроме того, банкиры прогнозируют курс на уровне 41,16 грн/доллар (октябрь).

Инфляционные ожидания

Финансовые аналитики в декабре 2023 года улучшили ожидания роста цен в течение следующих 12 месяцев до 8,4% с 8,8%.

Кроме того, население ожидает инфляцию в 9,1% (данные за ноябрь), банкиры – 12,7% (октябрь).

Курс доллара и инфляция

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар. По прогнозу правительства, инфляция в 2023 году составит 7,1%, в 2024 году - 9,7%.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%.

В ноябре инфляция свалилась до 5,1%. Курс доллара находится на уровне 37 гривен на межбанке и 37,75 на наличном рынке.