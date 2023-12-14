Что будет с международной финансовой помощью Украине: ответ главы НБУ

Национальный банк Украины ожидает возобновления ритмичности международной финансовой помощи в ближайшее время. В конце года возникли проблемы.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

"Мы подтверждаем, что сейчас реализовались риски ритмичности поступлений", - сказал он и добавил, что нужна ритмичность и достаточность помощи. "Ритмичность - да, возможна подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи", - отметил Пышный.

По его словам, Украине в течение 2023 года удалось добиться ощутимых результатов и перейти к валютной либерализации.

В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, которые являются неотъемлемой частью программы.

"МВФ выступил в этой ситуации не только как кредитор, но и как определенная платформа, которая объединяет и верифицирует результаты деятельности правительства и НБУ", - сказал он.

Пышный отметил, что МВФ не мог принять положительное решение без заверения стран "Большой семерки" о продлении помощи. "Именно они формируют донорскую платформу и мощный пакет финансовой помощи для Украины", - добавил он.

Помощь Украине

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

В декабре возникли сложности одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд. долларов в Сенате США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд. евро.