НБУ вводит гибкий курс доллара: что это значит

РБК-Украина со ссылкой на НБУ объясняет, что изменится для экономики и украинцев, в частности.

Отличие от "плавающего курса"

Как говорят в НБУ, управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, действовавшего в Украине до 24 февраля 2022 года. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

"НБУ, в частности, будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - говорится в разъ объяснении.

Механизм курсообразования

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

"В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков", - уточняют в НБУ.

Зачем это нужно?

Как говорят в НБУ, новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка и будет уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса. Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

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