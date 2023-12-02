Рост доллара неизбежен: каким может быть курс до конца года

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара к гривне. Даже в случае положительного решения по финансовой помощи от США и ЕС курс не останется на месте на долгосрочный период.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

Согласно ожиданиям Минэкономики, к концу 2023 года курс может вырасти до 38,6 грн/доллар (пояснительная записка к проекту госбюджета на 2024 год). И это вероятный сценарий.

"О прогнозах: Минфин видел курс на уровне 40-41 грн/доллар на конец года. Но рынок увидел, что эти ожидания Минфина никак не касаются реальности и курса НБУ. Курс на уровне 38,60 грн/доллар немного реальнее", - сказал Куренной.

Как отметил банкир, НБУ начал давать укрепляться доллару по 10 копеек в день последние пару дней. "Возможно, при сохранении такой стратегии гибкого курса в конце года мы и догоним прогноз ожидания Минэкономики и будем где-нибудь в коридоре 38,00-38,50 грн/доллар", - считает он.

Сезонный фактор

В конце декабря в Украине традиционно увеличиваются бюджетные расходы, оказывающие давление на гривну.

"Ожидается давление, и возможно спред между наличным курсом и межбанком расширился бы, но НБУ вовремя сделал шаг для стабилизации и дал возможность без ограничений продавать наличные через кассы банков. Поэтому ожидается сужение спреда между курсами наличного и безналичного рынков", - отметил Куренной.

Международная помощь

В декабре США и ЕС должны принять решение о финансовой помощи Украине в следующем году. Также ожидается транш МВФ. Затягивание этих вопросов может повлиять на курсовые ожидания и рост курса доллара в Украине.

"Принятие таких решений успокоит население, бизнес и регулятора вместе с Минфином и государством, но все равно не даст гарантии, что гривна не ослабнет. Ведь импорт сильно опережает экспорт, в том числе военный импорт. Поэтому даже при положительной динамике принятия решения мы ожидаем, что гривна будет немного ослабевать", - считает банкир.

По его прогнозу, "в случае отрицательного сценария нет варианта с удержанием курса на месте на долгосрочный период".

Ситуация на рынке

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Кроме того, Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, у нас есть основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - сказал он.

Курс на межбанке в последнее время вырос с 36,00 до 36,50 грн/доллар. Соответственно официальный курс вырос до 36,46 грн/доллар. В то же время, курс на наличном рынке упал с 37,70 до 37,50 грн/доллар.