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Курс доллара зависит от решений НБУ: какой может быть стоимость валюты в следующем году

Украина, Пятница 08 декабря 2023 12:02
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Курс доллара зависит от решений НБУ: какой может быть стоимость валюты в следующем году Фото: Курс доллара в 2024 году может вырасти до 39 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс в 2024 году несущественно повысится до уровня 37,3 грн/доллар и до 39 грн/доллар в конце года. Национальный банк Украины вряд ли пойдет на резкие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз компании Dragon Capital.

Как отмечается в обзоре, после решения НБУ о переходе к управляемой гибкости валютного курса в начале октября курс грн/доллар ожидался стабильным. НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке, существенно ограничивая колебания курса за счет интервенций.

В то же время, незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы до 38,8 млрд долларов, вызванное плановым уменьшением объемов международного финансирования, не создает угрозы для курсовой стабильности, ведь по состоянию на конец ноября резервы НБУ были на 36% выше, чем в начале года, и достаточны для финансирование более пяти месяцев импорта, считают в Dragon Capital.

При условии получения достаточных объемов международной финансовой поддержки, аналитики ожидают, что резервы НБУ продолжат постепенно расти, и достигнут 45 млрд долларов на конец 2024 года.

Как отмечают эксперты, НБУ планирует со временем увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям.

"Однако, учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно, и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 к концу года", - говорится в обзоре.

Планы НБУ

Национальный банк Украины допускает более значительные изменения курса гривны по отношению к доллару. Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, курс будет зависеть от ситуации в экономике и международных резервов.

По его словам, Нацбанк будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усиливать роль обменного курса как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше. По состоянию на 8 декабря курс составляет 36,70 грн/доллар на межбанке и 37,40 грн/доллар на наличном рынке.

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