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Условия для умеренной девальвации уже сложились: каким может быть курс доллара в 2024 году

Украина, Пятница 08 декабря 2023 15:25
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Условия для умеренной девальвации уже сложились: каким может быть курс доллара в 2024 году Фото: Курс доллара в 2024 году может вырасти до 41 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара к гривне до конца текущего года может остаться без изменений – на уровне 36,7 гривен. В то же время, условия для умеренной и управляемой девальвации уже сложились, и в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз финансовой группы ICU.

Как отмечают эксперты, в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не самый большой из которых - это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины.

"По состоянию на сегодняшний день риски существенного сокращения финансовой помощи невысоки, и мы ожидаем, что Украина получит по крайней мере 28-30 млрд долларов. Это те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года", - говорится в обзоре.

Это означает, что НБУ и в дальнейшем сможет полностью контролировать валютный рынок и даже сможет сделать существенные шаги в направлении валютной либерализации, считают эксперты.

"Также сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 грн/доллар", - отмечают аналитики.

Прогнозы курса доллара

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше.

По состоянию на 8 декабря курс составляет 36,70 грн/доллар на межбанке и 37,40 грн/доллар на наличном рынке.

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